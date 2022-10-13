موظفو المصارف اعتصموا: أصبحنا رهائن المودعين

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خرج موظفو المصارف اللبنانية عن صمتهم، وأعلنوا رفض الحياد في ملف يمسّ سلامتهم الشخصية، ويمسّ كراماتهم. واعلنوا في اعتصام حاشد نفّذوه امس في ساحة رياض الصلح، رفضهم لعمليات الاقتحام التي تتعرّض لها الفروع المصرفية، مؤكّدين انّ سلامتهم خط أحمر.

نفّذ اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية اعتصاماً امس، في ساحة رياض الصلح، تحت شعار «أمن وسلامة المصرفيين خط أحمر

وكان المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، قد دعا في 29 أيلول الماضي، كل العاملين في القطاع المصرفي إلى المشاركة في الاعتصام في 12 تشرين الأول 2022، مشيرًا إلى أنّ «ما تعرّض له الزملاء في فروع المصارف التي شهدت خروقاتٍ أمنيّةٍ مرفوضٌ، ولا يجوز تكراره مهما كانت الاسباب والمبررات».

وطالب المجلس «الدولة بسلطتَيها التشريعية والتنفيذية إلى الاسراع في إقرار القوانين التي تنظّم العلاقة بين المصارف وعملائها في خلال هذه الأزمة المالية المصرفية وتُعيد الودائع إلى أصحابها».

وفي خلال الاعتصام بعد ظهر امس، ألقى رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج كلمة، أكّد فيها: «أننا نجتمع من أجل المحافظة على استمرارية عمل القطاع المصرفي»، مشيراً إلى «أننا على مشارف العام الرابع على بداية الأزمة المصرفية الأشدّ على اللبنانيين، التي تسبّبت بزيادة العاطلين من العمل وتسريح العديد من الزملاء في القطاع المصرفي».

ولفت إلى أنّ «المضحك المبكي استمرار الحلول الترقيعية للأزمة»، موضحًا «أننا تحمّلنا الكثير منذ العام 2019 وتعرّضنا للإهانات والشتم في مختلف المناطق اللبنانية، واستمر التمادي، حتى أننا اصبحنا رهائن في مراكز العمل، من قبل المودعين الذين حاولوا الحصول على اموالهم بالقوة».

وأشار الحاج، إلى أنّ «الأحداث الاخيرة جعلتنا نعلن أننا لن نقبل بأن يكون الموظف «مكسر عصا» وأن تُستباح كرامته»، لافتًا إلى أنّ «اموالنا واموال عائلاتنا أيضًا محتجزة في المصارف»، مؤكّدًا أنّ «التدابير الاستثنائية التي وفّرتها المصارف سمحت بالحدّ الأدنى من تقديم الخدمات للعملاء، لكن أاحداث الاسبوع الماضي، خصوصًا حادثة اطلاق النار في جبيل، جعلتنا نتقدّم بإخبار لملاحقة مروجي التهديدات»، معلنًا أنّ «أمن وسلامة العاملين في المصارف خط أحمر»، مؤكّدًا أنّ «على الدولة حمايتنا».

وكان الحاج اعلن في تصريحات أدلى بها على هامش الاعتصام، انّه «في حال حصول اي عمليات تشكّل خطراً على الموظفين، وفي حال لم يُسحب مشروع القانون لحقوق الموظفين من الجارور، وعدم صوغ بروتوكول يضمن حقوق الموظفين المرتقب صرفهم من المصارف، فإننا لن نسكت ولن نستمر بأعمالنا على الإطلاق».