"بحقه 60 ملاحقة قضائية"... أحد أخطر رؤساء العصابات في قبضة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية!!

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي: في إطار ملاحقة العصابات الخطرة وتفكيكها وتوقيف الرؤوس المدبّرة فيها، ونتيجةً لعمليّات رّصدٍ وتعقّب استمرّت لعدّة أشهر، تمكّن عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشّرطة القضائية من تحديد مكان وجود أحد أخطر رؤساء العصابات والمطلوبين للقضاء، وهو حذر جدًا في تنقلاته، ويتّخذ من الجرود مقراً له. بتاريخ 4-10-2022، نفّذت قوّة من المكتب عملية خاطفة ومحكمة، أوقعت به في أثناء وجوده في منزل مهجور في خراج بلدة الدار الواسعة البقاعية، حيث تمكّنت من توقيفه، ويدعى: - ح. ج (من مواليد عام ١٩٨٥، لبناني). وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب /60/ ملاحقة قضائية بجرائم خطف مقابل فدية، سلب بقوّة السّلاح، سرقة سيارات، اتجار بالمخدّرات، ومحكوم بالعديد من الأحكام العدلية التي تقضي معظمها بحبسه بالأشغال الشّاقّة المؤبّدة. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص بناء على إشارته.