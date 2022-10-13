إنجاز أوروبي "غير مسبوق" لعمر حرفوش!

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كتب صاحب مبادرة "جمهورية لبنان الثالثة" عمر حرفوش على صفحته عبر فيسبوك، "بادرت وترأست البارحة مؤتمرًا بالبرلمان الاوروبي ببروكسيل بمشاركة عدد كبير من النواب الاوروبيين والقضاة للبدء بمشروع قانون اوروبي موّحد ضد العنف ضد النساء والقاصرات، وكذلك توحيد فترة مرور الزمن بين دول اوروبا, فلا يمكن مثلاً ان يكون مرور الزمن بمدينة "ليل" الفرنسية 20 سنة، بينما ببروكسيل البلجيكية والتي تبعد بضعة كيلومترات عنها فقط 10 سنوات".



وأضاف "المشروع كنت بدأت فيه منذ 20 عام، تحديداً عام الفين، وكان تم الاتفاق عليه منذ سنة فقط من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي بعد مؤتمر كنت من نظمه ايضاً, شاركني بالجلسة ايضاً حوالى الـ 15 من مشاهير عارضات الأزياء السابقات اللواتي تعرضن لتحرش جنسي عندما كانو قاصرات، وكنت انا من دافع عنهن امام الجميع، ولكن لم نلق وقتها آذان صاغية، منهم "كاري اوتيس" واحدة من اشهرهم بالتسعينات والتي كانت زوجة الممثل الاميركي الشهير "ميكي رورك".



وتابع حرفوش، "افتخر بنجاحي بالمؤتمر بعد نضال كنت فيه وحيداً دام 18 عام، يدعمني فيه عددًا كبيرًا من النساء السياسيين منذ عامين بعد أن اصبحن النساء في أوروبا بأهم مراكز القيادة السياسية".

وختم "اللافت بمؤتمر البارحة، أن عضو البرلمان الاوروبي من لجنة حقوق المرأة فاجأت الحضور بتصريحها أنها تعرضت للاغتصاب أمام ابنتها الصغيرة وتحدثت عن الموضوع لاول مرة بحياتها علناً باكيةً ومطالبةً فوراً بوحدة قانونية اوروبية تحمي كل الاوروبيات سواءً".