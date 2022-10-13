إحتمال أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم طقس اليومين المقبلين

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كتل هوائية رطبة فوق تركيا وشرق المتوسط تؤدي إلى طقس متقلب بين الصحو واحتمال أمطار يؤثر على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة، مع عودة الإنخفاض بدرجات الحرارة...
وفي التفاصيل:
الخميس:
١- الحرارة ساحلًا بين ٢١ و٢٦ درجة، بقاعًا بين ١١ و٢٦ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٣ و٢١ درجة
٢- الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال لبعض الأمطار الرعدية والمحلية
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة
الجمعة: متقلب وغائم جزئيًا مع إحتمال خفيف ٣٠~٤٠٪ لأمطار خفيفة محلية، الحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ١٠ و٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س
السبت: متقلب وغائم جزئيًا مع إحتمال ٥٠٪ لأمطار رعدية محلية، الحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ١٠ و٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س