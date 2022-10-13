أبو زيد: ذكرى ١٣ تشرين لم تنطفىء شعلتها يوماً ونحيّي الرئيس عون عنوان الصمود

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غرّد مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق أمل أبو زيد في ذكرى ١٣ تشرين، وكتب:"32 سنة مرّت وذكرى 13 تشرين التي ملَكت قلوب الناس لم تنطفىء شعلتها يوماً ولم تغب عن وجداننا الوطني.

ذكرى 13 تشرين كانت هي الثورة الحقيقية التي رسمت مسار التحرير والتحرّر".

واضاف "في هذه الذكرى التي باتت محفورة في ذاكرة الاجيال ننحني إجلالاً امام مَن إستشهدوا كي نحيا بكرامة وكي يبقى لبنان سيداً حراً ومستقلاً، ونحيّي فخامة الرئيس ميشال عون الذي أثبت ويثبت على مرّ السنوات أنه رمز للكرامة وعنوان للصمود والصلابة والحق والدفاع عن مصالح لبنان وشعبه العظيم".