بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين قداس لهيئة كولكو مونتريال في التيار

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أحيت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر الذكرى السنوية لشهداء ١٣ تشرين من عسكريين ومدنيين الذين سقطوا في ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ . تراس الذبيحة الالهية سيادة المطران بول مروان تابت راعي ابرشية كندا للموارنة يرافقة لفيف من الكهنة و الشمامسة .

تقدم الحضور قنصل لبنان العام في مونتريال الأستاذ أنطوان عيد، السيد أنطوان مناسا منسق هيئة كولكو مونتريال ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، السيدة عبير شمعون ممثلة منسق عام كولكو كندا السيد جهاد داوود، مسؤول لجنتي التعبئة والشباب في كولكو كندا السيد فادي القسيس وعقيلته، النائب عن دائرة الشوميدي لافال السيدة سونا لاكويان، السيدة الين ديب عضو بلدية لافال District-St-Martin ممثلةً عمدة بلدية لافال Mr Stephane Boyer رئيس حزب المعارضة في بلدية مونتريال السيد عارف سالم، وأعضاء من بلدييتي لافال ومونتريال السيدان راي خليل و أنطوان طيار ورؤساء جمعيات وفعاليات لبنانية كندية.

ثم إنتقل المشاركين الى صالون الكنيسة حيث القى المنسق كلمة شدد فيها على معنى المناسبة و ما تحمله من مآسي و احزان و قارن ما حدث ب ١٣ تشرين ١٩٩٠ و ما يحدث منذ تشرين ٢٠١٩ واعداً باكمال المسيرة التي بدأها الجنرال و مكملة مع رئيس الحزب النائب جبران باسيل و انهى كلمته قائلاً : عشتم و عاش التيار الوطني الحر ليبقى لبنان . ثم عرض روبورتاج عن ١٣ تشرين قامت بتحضيره امينة سر كولكو مونتريال ماريا مارون . و وبعدها تشارك الجميع في لقمة رحمة عن انفس الشهداء . لبنان يجمعنا