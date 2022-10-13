الكابينت الإسرائيلي يصدق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

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صوت الكابينت الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لصالح الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعلن عن التوصل إليها يوم أمس.

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، اجتمع عند الساعة 11 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد، للبحث باتفاقية ترسيم الحدود.

وفي ختام الاجتماع، صوت المجتمعون لصالح الموافقة على الصفقة، بينما امتنعت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد عن التصويت.

وقال مكتب لابيد إن "جلسة الكابينت انتهت وفي ختامها صوت أعضاؤه على ملخص لابيد وفقا للنص التالي: هناك أهمية وضرورة ملحة بالتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة. أعرب أعضاء الكابينت عن دعمهم لدفع إجراءات المصادقة على الاتفاق قدما من قبل الحكومة"

هذا وصوت رئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت لصالح الاتفاق، قائلا إنه "في ظل الظروف الحالية، من الصواب الموافقة عليه".