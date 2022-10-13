عناوين الصحف ليوم الخميس 13 تشرين الأول 2022

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الأخبار: الضفة: المقاومة نحو التنظيم

إسرائيل تستعجل الاتفاق قبل نهاية العهد



التيار والقوات وريثا الثنائيات المتخاصمة





الديار: استياء سعودي من واشنطن لاستبعادها عن ملف الترسيم بين لبنان و«إسرائيل»

هل استجابت بيروت للضغوط الاميركية الاوروبية بالتصويت ضد موسكو في الامم المتحدة ؟

اتصالات التأليف مُتوقفة منذ اسبوع والرئاسة تنتظر التسويات الكبرى البعيدة

نداء الوطن: لابيد يحيل اتفاقية الترسيم إلى الكنيست: سنحصل على 17% من عائدات "قانا"

"جولة الرئاسة" 2: المعارضة على مرشّحها و"حزب الله" على "خاطر باسيل"!



البناء: جلسة اليوم الرئاسية بلا التيار وبلا رئيس… ونشر الاتفاق يبرز انتزاع لبنان شروط الترجيح / لبنان والكيان نحو إبرام الاتفاق… والمعارضة «الإسرائيلية» واللبنانية تتفقان على وصفه بالهزيمة / نواب الـ 13 يرفضون إضافة شرط التراجع عن اتفاق الترسيم على مواصفات الرئيس الجديد



اللواء: ميقاتي للراعي: التحرّك في الشارع يدفعني إلى المغادرة

لا توقيع رئاسياً «للإتفاقية البحرية».. ومشهد الجلسة محكوم بالنصاب والمشاورات المفتوحة

النهار: إبرام "الاتفاق" قريباً: حل دائم للنزاع البحري

الجهورية: واشنطن ملتزمة بإستقرار لبنان

الترسيم البحري يفنح باب الإنفراج

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