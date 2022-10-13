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أسرار الصحف ليوم الخميس 13 تشرين الأول 2022

13
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البناء: خفايا وكواليس


خفايا

توقع مسؤول في دولة إقليمية أن تكون المنهجية الأميركية التي حكمت التوصل للاتفاق حول النفط والغاز وهي منهجية تفادي المواجهة مع المقاومة أساساً للتحول في المقاربة الأميركية للوجود العسكري في سورية والغارات الإسرائيلية عليها قبل امتداد معادلات المقاومة نحوها.


كواليس

قال خبير في الحرب النفسية والاستراتيجيات الإعلامية إنه طالما بات مستحيلاً للحملات الإعلامية تغيير وجهة الاتفاق البحريّ وشروطه، فالمطلوب من جماعة أميركا و”إسرائيل” كما بعد فشل حرب تموز أن يهوّنوا من قيمة الإنجاز الذي حققته المقاومة ويستحضروا ما يمكن وصفه بالخسائر.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

في سياق حملة استهدفت وزيراً سابقاً، طُرح اسمه كمرشح جدي للرئاسة، إتُّهم «شقيقه» بصفقات مشبوهة، علماً أن ليس للوزير سوى شقيقة!

 

على الرغم من الإعلان المسبق أن لبنان سيصوت في الأمم المتحدة ضد قرار روسيا ضم مناطق في أوكرانيا متناغماً مع المطلب الأميركي والأوروبي، لم يلاحظ أي رد فعل سلبي واضح من جانب «حزب الله» الذي كان اعترض بشدة عندما رفض لبنان ببيان مقتضب الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

 



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