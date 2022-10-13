فياض: حصلنا على تطمينات للسير بهبة الفيول الإيراني

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الأخبار: رأى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّ الإنجاز التاريخي ليس فقط ترسيم الحدود البحرية إنّما الأهمية تكمن في الالتزام بالتنقيب والمباشرة به.



وأعلن، بعد لقائه رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، أنّنا «سنتابع آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة من ضمنها التعامل مع «توتال» والشركاء الدوليين والمهتمّين بقطاع الغاز، وسيُفتح المجال أمام الشركات ولدينا دورة التراخيص الثانية التي قد ندعو إليها».

وعن النفط الإيراني، قال فياض إنّه هبة «ولذلك لا تترتّب عليه أيّ عقوبات»، وقال: «حصلنا على تطمينات بالسير به ونحن في طور صياغة اتفاقية والجانب الإيراني هو الذي يُعدّ التفاصيل».

وأضاف أنه يعمل «على تأمين الفيول من مصادر مختلفة وستكون لي لقاءات عدّة، فالفيول الإيراني سيتجدّد، ومن المتوقع أن يصل الفيول العراقي إلى لبنان أوائل تشرين الثاني ما سيؤمّن حوالي ساعتين من الكهرباء، وستكون لي زيارة إلى الجزائر لبحث آليات التعاون أيضاً».