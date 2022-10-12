كرم في ذكرى 13 تشرين: "نصلي لأجلهم.. حمى الله هذا الوطن الحبيب"

A + A -

غرّد الاعلامي ريكاردو كرم على حسابه عبر تويتر وكنب:

"في هذا اليوم، قضى المئات من العسكريين والمدنيين ليلتهم الأخيرة مع أحبائهم ليتمّ أسرهم في اليوم التالي في بعبدا. جاء في تقارير منظمة العفو الدولية التالي أنّ أيادي الشباب كانت مقيّدة خلف ظهورهم وقد أصيبوا برصاصة في الرأس من مسافة قريبة."

وتابع :"وذكر مصدر آخر أنّ مستشفى بعبدا استقبل ٧٣ جثة من الجنود اللبنانيين تمّ إعدامهم جميعاً من مسافة قريبة برصاصة في الجانب الأيمن السفلي من الجمجمة. بعد ٣٢ عاماً، نستذكر الضحايا، نصلي من أجلهم وتبقى أفكارنا مع عائلاتهم. رحمة الله عليهم وحمى الله هذا الوطن الحبيب."