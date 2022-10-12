وحدات الجيش تنفذ حملة مداهمات في مشغرة بحثا عن مطلوبين اثر الاشتباكات بين عائلتي عمار وشرف

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن وحدات الجيش اللبناني تنفذ هذه الليلة، حملة مداهمات في مشغرة في البقاع الغربي، بحثا عن مطلوبين، اثر الاشتباكات التي وقعت في الساعات الاخيرة بين عائلتي عمار وشرف، واسفرت عن سقوط قتيل وجريحين.

واتخذ الجيش اللبناني اجراءات صارمة من خلال اقامة حواجز ثابتة وظرفية، ودوريات مؤازرة لاعمال الدهم، حيث توقفت الاشتباكات بالكامل وعاد الهدوء الحذر الى البلدة.

كما وتجرى اتصالات على مستوى عال تتولاها قيادة "حزب الله" و"حركة امل"، للملمة ذيول الحادثة الاليمة ومنع تجدد الاشتباك بين العائلتين.