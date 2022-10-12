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"اللقاء الديمقراطي" سيشارك في جلسة الغد: لاستكمال الاصلاحات وانشاء شركة وطنية واقرار قانون يحمي الثروة النفطية

12
OCTOBER
2022
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عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها، في كليمنصو، برئاسة رئيس اللقاء تيمور جنبلاط وحضور النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، بلال عبدالله، راجي السعد، فيصل الصايغ، وائل ابوفاعور، هادي أبو الحسن وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر .

وأكدت الكتلة مشاركتها غداً في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية والتصويت للمرشح الرئاسي ميشال معوض، وحثّت مختلف الكتل على المشاركة لانتخاب رئيس إلتزاماً بهذا الاستحقاق الدستوري ومنعا للشغور الرئاسي.

وشددت الكتلة على أهمية الانجاز المحقق بوصول المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الى خواتيمها، ودعت الى حماية ثروة لبنان من نفط وغاز عبر شركة وطنية وصندوق سيادي، وإلى حين تحقيق ذلك لا بد من قانون في المجلس النيابي يمنع استخدام هذه الثروة من دون العودة الى المجلس يكون شبيهاً بقانون عدم التصرف بالذهب، وسيتقدم اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون بهذا الشأن.

وفي هذا الاطار، يدعو اللقاء كافة الكتل النيابية الى تبني هذه الفكرة والتوقيع على اقتراح القانون هذا لحماية الثروة الوطنية.

وفي ظل هذه التطورات، تجدد الكتلة الدعوة الى المباشرة الفعلية بالمسار الاصلاحي، من خلال استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بدءا من قطاع الكهرباء وتشكيل الهيئة الناظمة، واقرار قانون الكابيتال كونترول، وبت اقتراح القانون المتعلق بالسرية المصرفية.

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