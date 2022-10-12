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احتفال بانتهاء مشروع تطوير "معهد القصر الفني" بالتعاون بين هولندا ومديرية CIMIC في الجيش

12
OCTOBER
2022
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أقيم قبل ظهر اليوم في بلدة القصر - الهرمل حفل لمناسبة الانتهاء من مشروع تطوير "معهد القصر الفني"، والذي تضمن بناء سور وملعبا شتويا وغرفة حرس، بالتعاون بين المملكة الهولندية ومديرية التعاون العسكري - المدني CIMIC في الجيش.

حضر الاحتفال سفير هولندا هانز بيتر فان در وود، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون مسير أعمال المديرية العقيد الركن إياد العلم، وفاعليات روحية ومدنية وأبناء المنطقة والقرى المجاورة.

فان در وود

ألقى السفير الهولندي كلمة أثنى فيها على "الشراكة بين المملكة الهولندية ومديرية التعاون العسكري - المدني في الجيش اللبناني"، لافتا إلى أنها "تهدف إلى تفعيل الترابط الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المجتمع المحلي والجيش، الأمر الذي يساعده على الاضطلاع بدوره الجوهري في تأمين سلامة لبنان وتعزيز استقراره".

العلم
واعتبر العلم أن "التعاون مع المملكة يجسد تمسكها بالصداقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والهولندي والتزامَها الإنساني مساعدة اللبنانيين على تخطي صعوبات هذه المرحلة القاسية"، وقال: "أؤكد لأهلنا في الهرمل وباقي المناطق أنكم في وجدان الجيش وقلب وطننا الواحد لبنان. وعهد علينا أن نبقى بجانبِكم، ضمانة للأمن والاستقرار مهما اشتدت التحديات وغلت التضحيات".

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