السفير اللبناني لدى موسكو يعلن عن شحنة مساعدات نفط وحبوب روسية ستصل إلى لبنان قريباً

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أعلن السفير اللبناني لدى موسكو، شوقي بو نصار، عن شحنة مساعدات نفط وحبوب روسية ستصل إلى لبنان قريبا.

وفي تصريحات لـRT، قال السفير شوقي بو نصار: "العلاقات الروسية اللبنانية علاقات ممتازة بدأت عام 1944، ومنذ ذلك التاريخ تتطور، وأعمل مع الأصدقاء الروس، خاصة مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، على تطوير هذه العلاقات وأخذها إلى مستويات جديدة".

وأكمل: "لبنان يعاني منذ سنوات من أزمات سياسية واقتصادية، ويتأثر بأزمات المنطقة، والأزمة السورية أرهقت الاقتصاد اللبناني خاصة مع وجود حوالي مليون ونصف المليون نازح سوري في لبنان، بالإضافة إلى وجود عدد غير قليل من الأخوة الفلسطينين منذ عام 48، في ظل بنى تحتية قديمة وبحاجة إلى إعادة تجديد..لبنان بدفع ثمن كبير بهذا الإطار، ويغيب عنه الدعم الدولي كما يطالب لبنان".

وأردف بو نصار: "روسيا من جهتها دائما تحاول دعم لبنان، وقدمت العديد من المساعدات، وحاليا هناك مساعدة أقرتها الحكومة الروسية مؤخرا عبارة عن مشتقات نفطية وحبوب قمح وغيره، وهي بحاجة إلى وقت لإرسالها إلى لبنان بعدما أبلغت رسميا بذلك من السيد بوغدانوف..ننتظر ربما خلال أسابيع قليلة وصول هذه المساعدات".