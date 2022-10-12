بالصورة- مُسنّ غادر مكان إقامته ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صـدر عـــن المديريـّــة العامّــة لقوى الأمن الدّاخلي _ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالـي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:

صالح محمد عيسى (مواليد عام 1941، فلسطيني الجنسيّة)

الذّي غادر مكان إقامته في بعلبك- مخيّم الجليل بتاريخ 19/09/2022، ولم يعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّه يُعاني من مرض الـ "الزهايمر".

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 370800-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.