الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق بين لبنان وإسرائيل بشأن الترسيم

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رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن الاتفاق بعد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم حدودهما البحرية.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بالروحية البناءة لكل من الطرفين في هذه المهمة وكذلك بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة.

واشار الى ان الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان يشكل إنجازاً مهماً، وسيساهم تنفيذه في استقرارهما وازدهارهما وكذلك في استقرار المنطقة وازدهارها.

وقال: "نحن نشجع الأطراف على متابعة عملها البنّاء، بما في ذلك في اتجاه التعاون في مجال الطاقة والتنمية الإقليميين. وهذا الأمر أساسي في أوقات التحديات الأمنية الدولية وأزمة الطاقة العالمية. ويبقى الاتحاد الأوروبي مستعداً لمتابعة تطوير شراكاته مع لبنان وإسرائيل ودعم الجهود الآيلة إلى تحقيق التعاون الإقليمي لصالح الجميع".