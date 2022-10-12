living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا سيذكر التاريخ عهد الرئيس ميشال عون- بقلم سمير مسره

12
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اذا اردنا ان نبدأ من آخر الرواية، لا بد ان نقول ان عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو بالفعل من أصعب العهود التي مرت على لبنان. انه العهد الذي فُتح بوجهه "صندوق بندورا" المشهور في الميتولوجيا الاغريقية والمعروف عنه انه يرمز الى نشوب ازمات كبيرة، غير متوقعة ولكن مقصودة، تتحول في الواقع الى لعنة تتلقاها الجهة المستهدفة من أجل سحقها.

واذا اردنا ان ان نقيم النتيجة، لا مفر الا ان يعترف القاصي والداني، الخصم والحليف، الحيادي والمنحاز، المتفرج والفاعل، ان مؤامراة اللعنة هذه فشلت فشلا" ذريعا" وانقلبت على اصحابها لانها واجهت قلعة" عونية" قائمة" على قوة شخص الرئيس، وذكاء قائد التيار الوطني الحر، وثبات المناضلين، وقدسية الشهداء، والتزام المنتسبين، وثقة شعب واسع قرر اختيار هذا النضال المشرف من خلال صوته في الانتخابات.

لقد عمل أصحاب النيات السيئة على افشال العهد منذ اليوم الاول رغم انهم يعلمون جيدا" ان نظام الحكم في لبنان فريد من نوعه يتطلب في الحد الادنى توافقا" في الامور المهمة بين الرئاسات الثلاث والجهات السياسية المؤثرة. فعوض ان يتكاتفوا ويساعدوا الرئيس في مهمته لانه الوحيد الذي يقسم على الدستور، انقضوا عليه ضاربين عرض الحائط كل التفاهمات التي نسجها معهم بكل نية طيبة،بعد ان ظن خطأ" انهم سيحترمونها. واظبوا على هذا المنوال خلسة" وظاهرا" مدة ست سنوات استطاعوا من خلالها شل عجلة الحكم بمقدار 45 بالماية من دون تشكيل حكومات، حتى في السنين الثلاث الاولى التي سجلت انجازات هائلة على صعيد الامن والاستقرار وانتظام المؤسسات كافة" وترسيخ صورة لبنان المشرقة تجاه الخارج.

ولكن بمجرد ان اعتلى رئيس الجمهورية منبر الامم المتحدة في العقد الثاني من ولايته اي في ايلول 2017 واكد على حقوق لبنان السيادية ونيته بفتح الملفات الاقتصادية، جن جنون المنظومة في الداخل وتحالفت مع اصحاب المصالح في الخارج، وفجروا سوية" في وجهه الازمات المتتالية سياسية كانت، او اقتصادية، او ثورية، او اعلامية، لاسقاطه والغائه من المعادلة بحجة تحميله كل مسؤولية المعاصي التي ارتكبوها.

عندما تيقن كتاب تاريخ لبنان المقبل من كل ذلك، ارتاح ضميره، وانصف منذ الآن هذا الرجل الاستثنائي الذي يستحق بكل جدارة صفة "جبل لا يهزه ريح". قديخرج ميشال عون من القصر آخر هذا الشهر مصابا" بجروح عديدة، ولكن رأسه سيبقىى مرفوعا" ومعه كل رؤوس اللبنانيين الشرفاء،بعد ان ربح باسمهم جميعا" مع رجل الدولة جبران باسيل ودولة الرئيس الياس بو صعب ووزراء الطاقة، معركة لبنان البلد النفطي، لانه أقدم وتجرأ حيث لم يجرؤ الآخرون.

 

سمير مسرة,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout