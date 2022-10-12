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الحجيري طالب القوى الامنية بالاعتراف بالتراخيص الصادرة عن الإدارات المعنية ووزارة الزراعة بشأن "تشحيل" الأشجار

12
OCTOBER
2022
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أدلى النائب ملحم الحجيري بتصريح أشار فيه إلى انه "في ظل الكارثة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون، يتحضر البقاعيون على أبواب فصل الشتاء لتدبر وسائل التدفئة لمواجهة برده، فيصبح "تحطيب" الأشجار غير الحرجية وغير المحرم قطعها، وقص الغصون اليابسة وجمعها، ملاذهم، وبخاصة مع الارتفاع الجنوني لأسعار المازوت والغاز وكذلك ارتفاع سعر طن الحطب وكلفة نقله من مناطق بعيدة لا سيما الساحلية منها، وقد سمحت بلديات عدة بالقطع والتشحيل".

أضاف: "لقد تلقينا شكاوى ومراجعات من بقاعيين تشير إلى أن بعض الحواجز والدوريات التابعة للجيش ولقوى أمنية قامت وبطريقة استنسابية بمصادرة حمولة عدد من سيارات البيك- آب على الرغم من حصول أصحابها على تصاريح ورخص صادرة عن وزارة الزراعة ووزارة البيئة. ليس لدينا أدنى شك ان قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمنية تتحسس مآسي الناس ومعاناتهم وتحاول المساعدة في التخفيف عنهم، لذلك نتمنى عليها الإيعاز للحواجز تسهيل أمور المواطنين ومعاملة الجميع من دون انتقائية وبميزان واحد، والأهم من ذلك الاعتراف بالتراخيص الصادرة عن الجهات والإدارات المعنية وبخاصة وزارة الزراعة".

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