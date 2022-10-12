ممثل شهير يوجه رسالة إلى الرئيس عون..

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تحت هاشتاغ #لبنان_بلد_نفطي_في_عهدك وجّه الممثل اللبناني الشهير ، يوسف حداد، رسالة شكر الى فخامة رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة ميشال عون وذلك عبر حسابه الخاص على موقع تويتر.

في التفاصيل، نشر يوسف حداد صورة له تجمعه مع رئيس الجمهورية وكتب: شكرا فخامة الرئيس ميشال عون، شكرا لقوة الردع وسيد المقاومة، شكرا جبران باسيل ووزراء الطاقة، شكرا للوفد اللبناني المفاوض، شكرا للجيش اللبناني، شكرا الياس بو صعب، الشكر لكل لبناني صمد ودعم”.

وختم قائلاً: “وشكر لكل مؤمن ان لبنان ليس ضعيفًا بل قويًا وليس منكوبًا بل منهوبًا وواجبنا انقاذه”.