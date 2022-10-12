فياض: حصلنا على تطمينات حول الهبة من ايران... ونحن في طور صياغة إتفاقية

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هنأ وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، كل اللبنانيين بانجاز ملف الترسيم البحري، مشيراً إلى أن "الإنجاز التاريخي ليس فقط ترسيم الحدود إنّما الأهمية تكمن في الإلتزام بالتنقيب والمباشرة به لأننا بحاجة إلى ذلك، وسنتابع آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة بالتعاون مع "توتال" والشركاء الدوليين والمهتمّين بقطاع الغاز"، مضيفاً: "سيفتح المجال أمام الشركات ولدينا دورة التراخيص الثانية وقد ندعو إليها".

واوضح، أن "النفط الإيراني سيكون هبة ولذلك لا تترتّب عليه أيّ عقوبات ونرغب في متابعة هذا الموضوع وقد حصلنا على تطمينات بالسير به ونحن في طور صياغة إتفاقية والجانب الإيراني هو الذي يُعدّ التفاصيل".