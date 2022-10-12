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الأبيض يجول في عرسال: نركز على احتواء الكوليرا ونشدد على واجب المجتمع الدولي العناية بالنازحين

12
OCTOBER
2022
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تفقد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض منطقة عرسال التي باتت بؤرة ينتشر فيها وباء الكوليرا.
 
وشدد ابيض من المحلة على اهمية نظافة مياه الشرب قائلا في مؤتر صحافي:  الاهتمام اليوم مركز على احتواء الوباء ونشدد على واجب المجتمع الدولي بالعناية بالنازحين لان المنطقة تتضمن جزءا كبيرا من النازحين مما يؤدي الى ان يعم اي انتشار للكوليرا.
 
واضاف:  محطة وادي حميد عرسال متوقفة عن العمل منذ اشهر مما يؤدي الى عدم ايصال المياه للمواطنين وهناك جهود تبذل عبر توزيع المعقمات لصهاريج المياه والمنازل ووضعت خطة من اجل الوقاية ولا سيما تجاه المدارس للتوعية وللتأكيد على عام دراسي سليم.
 
وكانت وزارة الصحة سبق  واعلنت عن وجود  4 اصابات في عرسال  من هنا "كان من المهم ان نتفقد المنطقة لكي نرى الامور على ارض الواقع" بحسب ابيض.
 
وشكر خلال جولته رئيس البلدية وفرق صليب الاحمر وسائر معاونيه.
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