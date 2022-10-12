living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عملية سطو مسلّح على منزل في وسط بيروت...

12
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
 
بتاريخ 24-9-2022، انتحل مجهولون صفة أمنية ودخلوا بقوّة السّلاح إلى منزل مواطن في محلّة وسط بيروت، حيث قاموا باحتجاز العاملة المنزلية وسرقوا خزنة حديدية في داخلها مبلغ مالي وقدره /50/ ألف دولار أميركي ومصاغ ذهبي ومجوهرات، قُدِّرَت بحوالى /250/ ألف دولار أميركي، وأوراق شخصية، ومستندات، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
 
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المتورطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويات أفراد العصابة ومن بينهم:
 
ع. ز. (مواليد عام ١٩٧٩، لبناني)
 ح. م. (مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)
أعطيت الأوامر لدوريات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجودهما وتوقيفهما بالتنسيق مع القضاء.
 
بتاريخ 4-10-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة في الهرمل وبعلبك نتج عنها توقيفهما، وتم ضبط مبلغ /2180/ دولاراً اميركياً وخاتم من الألماس.
 
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة اشتراكهما مع آخرين بتنفيذ عملية السّطو المسلّح، وأنّهم تقاسموا المبلغ المالي المسروق، وباعوا قسماً من المجوهرات وتقاسموا ثمنها أيضاً.
 
 تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من ضبط الخزنة المسروقة في بلدة فالوغا بعد أن قام
 
الموقوفان بالدلالة على مكان رميها.
 
تم تسليم المسروقات التي تم ضبطها إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين وأودعا المرجع المعني، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق متورطين آخرين، ولا يزال العمل مستمراً لتوقيفهم، وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout