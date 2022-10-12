خاص- القوات والكتائب وإنجاز الترسيم: جهل وإنكار وصدمة!

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أظهرت النتائج التي انتهت إليها المفاوضات الحدودية البحرية هامشية قوى حزبية مسيحية حتى الوازن منها، في حدث تاريخي من هذا النوع. وهي إكتفت بالتعليق سلبا على الإتفاق بعدما سقط من يدها وتفاجأت بفاعلية المفاوض اللبناني وبالمردود الذي حصّله لبنان على مستوى الترسيم، كما والأهم على مستوى تكريس حق لبنان في استغلال ثروته النفطية ورفع الفيتو الدولي الذي منع شركة توتال إنرجيز من مواصلة عملها.

ولاحظت مصادر سياسية رفيعة الوجوم الذي يغرق فيه تحديدا حزبا القوات اللبنانية والكتائب اللذان بدَوا خارج الزمان والمكان، مهمَلان غرباً، لا دور لهما في ما كُتب ورُسم، فاكتفيا:

١- إما بالتبخيس في الإنجاز المحقق كما تفعل القوات، في حين كان رئيسها سمير جعجع حتى ساعات من الإنجاز في عالم آخر (راجع المقابلة المتلفزة مع موقع ici Beyrouth)، ناعيا الإتفاق وهازئا من القدرة اللبنانية على التفاوض. وأظهر كلامه أنه مغيَّب تماما عن تطوّر يحدّد مستقبل المنطقة استقرارا سياسيا وطاقويا، فيما المفاوض اللبناني كان في صلب قرار يتّصل مباشرة بالأمن الطاقوي العالمي، مظهرا قدرا كبيرا من الندية والشجاعة والعلم والبصيرة.

٢-أو في التشكيك في الإتفاق من خلال المطالبة بإحالته الى مجلس النواب لمناقشته، كما فعل حزب الكتائب في بيانين متلاحقين، تعبيرا عن الإرباكً وغياب الحيلة.

وأشارت المصادر الى أن الواقع الجديد المتأتي من الإنجاز الحدودي البحري يفترض بقيادتيّ كل من القوات والكتائب إجراء مراجعة موضوعية أمام قواعدهما أولا ومن ثمّ أمام الرأي العام، لأن افتقادهما المصداقية والحضور في ملف استراتيجي كالترسيم ينسحب على كثير من الملفات التي سبق أن تعاطوا فيها شعبويا أو بجهل وبعد من الواقع.