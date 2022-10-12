living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص- القوات والكتائب وإنجاز الترسيم: جهل وإنكار وصدمة!

12
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أظهرت النتائج التي انتهت إليها المفاوضات الحدودية البحرية هامشية قوى حزبية مسيحية حتى الوازن منها، في حدث تاريخي من هذا النوع. وهي إكتفت بالتعليق سلبا على الإتفاق بعدما سقط من يدها وتفاجأت بفاعلية المفاوض اللبناني وبالمردود الذي حصّله لبنان على مستوى الترسيم، كما والأهم على مستوى تكريس حق لبنان في استغلال ثروته النفطية ورفع الفيتو الدولي الذي منع شركة توتال إنرجيز من مواصلة عملها.
ولاحظت مصادر سياسية رفيعة الوجوم الذي يغرق فيه تحديدا حزبا القوات اللبنانية والكتائب اللذان بدَوا خارج الزمان والمكان، مهمَلان غرباً، لا دور لهما في ما كُتب ورُسم، فاكتفيا:
١- إما بالتبخيس في الإنجاز المحقق كما تفعل القوات، في حين كان رئيسها سمير جعجع حتى ساعات من الإنجاز في عالم آخر (راجع المقابلة المتلفزة مع موقع ici Beyrouth)، ناعيا الإتفاق وهازئا من القدرة اللبنانية على التفاوض. وأظهر كلامه أنه مغيَّب تماما عن تطوّر يحدّد مستقبل المنطقة استقرارا سياسيا وطاقويا، فيما المفاوض اللبناني كان في صلب قرار يتّصل مباشرة بالأمن الطاقوي العالمي، مظهرا قدرا كبيرا من الندية والشجاعة والعلم والبصيرة.
٢-أو في التشكيك في الإتفاق من خلال المطالبة بإحالته الى مجلس النواب لمناقشته، كما فعل حزب الكتائب في بيانين متلاحقين، تعبيرا عن الإرباكً وغياب الحيلة.
وأشارت المصادر الى أن الواقع الجديد المتأتي من الإنجاز الحدودي البحري يفترض بقيادتيّ كل من القوات والكتائب إجراء مراجعة موضوعية أمام قواعدهما أولا ومن ثمّ أمام الرأي العام، لأن افتقادهما المصداقية والحضور في ملف استراتيجي كالترسيم ينسحب على كثير من الملفات التي سبق أن تعاطوا فيها شعبويا أو بجهل وبعد من الواقع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout