حزب الله: نؤيد عودة علاقة «حماس» مع سورية وهي في صلب لَمّ محور المقاومة

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الوطن السورية: وصف الأمين العام لحزب اللـه حسن نصر الله، قرار حركة حماس في ما يتعلق بتعزيز العلاقة مع سورية، بأنه «قرار شجاع وحكيم وسليم».

وفي كلمته أمس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، اعتبر نصر اللـه أن قرار عودة العلاقات بين حماس وسورية هو في صلب لم محور المقاومة بحكوماته وجيوشه وحركاته وفصائله، وقال: «نحن مع هذه الخطوة ونؤيدها وندافع عنها».

نصر اللـه لفت إلى أن المقاومة في الضفة تحتاج للدعم ولديها القدرة على تغيير المعادلات وعليها يعلق الكثير من الآمال، مشدداً على أن المقاومة اليوم في الضفة تحتاج إلى كل أنواع التضامن السياسي والإعلامي والشعبي.