الجمهورية: الامارات ترحّب...

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجيّة والتّعاون الدّولي الإماراتيّة، في بيان، أنّ «الإمارات ترحّب بتوصّل الجمهورية اللبنانية و"دولة إسرائيل" لاتّفاق حول ترسيم الحدود البحرية، وتُثمّن جهود الوساطة الحثيثة التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية بين البلدين»، مُعربةً عن الأمل في أن «تساهم هذه الخطوة في تعزيز استقرار المنطقة». وأثنت على «هذا الاتّفاق والجهود التي مكّنت تحقيقه»، مؤكدّةً أنّه «خطوة إيجابيّة وعمليّة لدفع مسارات الازدهار والتّنمية، وتحقيق المصالح الاقتصاديّة لكلا البلدين». وشدّدت على «أهميّة تعاون البلدين، لِما من شأنه تعزيز المصالح الاقتصاديّة وتوطيد السّلم والأمن الإقليميَّين».