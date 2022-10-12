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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 تشرين الأول 2022

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 الأخبار: روسيا للغرب: التدمير بالتدمير

لبنان يلزم العدو بـ «تفاهم تشرين البحري»

 

 


الديار: الترسيم أُنجز... ولبنان يستعجل التنقيب
زحمة مُبادرات رئاسيّة... وحركة بلا بركة
ملف انفجار المرفأ في حلقة مُفرغة... فهل يتمّ تدويل التحقيق؟

 

 



البناء: بيروت وتل أبيب أعلنتا الموافقة على مسودة هوكشتاين… وبايدن يبارك… وتوتال تستعدّ / تأزم سياسي في الكيان والكنيست يفتح باب التصويت على الاتفاق ونتنياهو: لبيد خضع لنصرالله / نصرالله: سننتظر التوقيع في أعلى جهوزية… وجنبلاط: الفضل للدبلوماسية الناعمة للمسيرات 

 

 

 


نداء الوطن: بايدن طلب من عون التصويت ضدّ قرار "الضمّ" الروسي
"اتفاق تاريخي" بين لبنان وإسرائيل: سنخوض البحر "معاً"!

 

 



اللواء: بايدن يشيد بالترسيم: ضبط إسرائيل وتحرير لبنان من الحصار
حزب الله لمواجهة المزايدات بعد التوقيع.. وطلاق بين «أمل» و«التيار» عشية الجلسة غداً

 

 



النهار: ترسيم "تاريخي" مع إسرائيل... الجميع منتصرون!

 

 

 


الجمهورية: بايدن يهنئ عون بالإتفاق

 

 

 

l'orient le jour: Un accord « historique » sur le chemin de Naqoura

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