عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 تشرين الأول 2022

الأخبار: روسيا للغرب: التدمير بالتدمير
لبنان يلزم العدو بـ «تفاهم تشرين البحري»
الديار: الترسيم أُنجز... ولبنان يستعجل التنقيب
زحمة مُبادرات رئاسيّة... وحركة بلا بركة
ملف انفجار المرفأ في حلقة مُفرغة... فهل يتمّ تدويل التحقيق؟
البناء: بيروت وتل أبيب أعلنتا الموافقة على مسودة هوكشتاين… وبايدن يبارك… وتوتال تستعدّ / تأزم سياسي في الكيان والكنيست يفتح باب التصويت على الاتفاق ونتنياهو: لبيد خضع لنصرالله / نصرالله: سننتظر التوقيع في أعلى جهوزية… وجنبلاط: الفضل للدبلوماسية الناعمة للمسيرات
نداء الوطن: بايدن طلب من عون التصويت ضدّ قرار "الضمّ" الروسي
"اتفاق تاريخي" بين لبنان وإسرائيل: سنخوض البحر "معاً"!
اللواء: بايدن يشيد بالترسيم: ضبط إسرائيل وتحرير لبنان من الحصار
حزب الله لمواجهة المزايدات بعد التوقيع.. وطلاق بين «أمل» و«التيار» عشية الجلسة غداً
النهار: ترسيم "تاريخي" مع إسرائيل... الجميع منتصرون!
الجمهورية: بايدن يهنئ عون بالإتفاق
l'orient le jour: Un accord « historique » sur le chemin de Naqoura