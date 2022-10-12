أسرار الصحف ليوم الأربعاء 12 تشرين الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مسؤول لبناني تابع التفاوض حول حقول النفط والغاز إن الرابح من الاتفاق يراعي بتواضعه في الحديث عن النصر وضع الفريق الخاسر الذي يحاول تغطية خسارته بالحديث المزعوم عن تحقيق انتصار، ولذلك لن يرد لبنان على الكلام الإسرائيلي عن تراجعه ويكتفي بالدعوة لقراءة النصوص.

كواليس

قال دبلوماسي غربي إن الوسيط الأميركي حمل معادلة قادرة على إقناع لبنان و»إسرائيل» بقوله للبنانيين جئت لكم بالاتفاق الذي يجنبكم كارثة اقتصادية مالية لا أفق للخروج منها بدونه، وقوله للإسرائيليين جئت لكم بالاتفاق الذي يجنبكم حرباً لا أمل لكم بربحها ولا يمكن تجنبها بدونه.



نداء الوطن: خفايا

تساءلت مراجع متابعة عن سبب قيام جهات معينة بتسريب أخبار تقول إن «حزب الله» لا يعارض انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بعدما كان السيد حسن نصرالله أكثر من انتقاداته للجيش وقيادته متهماً إياها باستضافة دائمة للأميركيين.

لم تكن جهات حزبية ممانعة مرتاحة لتوسيع دائرة استقبالات وزيارات السفير السعودي لتشمل نوابا وشخصيات من قوى 8 آذار وهي أخفت انتقادات موجهة إلى هذه الشخصيات.



اللواء: أسرار

همس

تمر علاقة لبنان بدولة كبرى مناوئة لدولة كبرى حليفة بمرحلة من عدم الثقة، ويخشى أن تتصاعد المشكلة في الأشهر المقبلة..



غمز

عمَّم حزب بارز على نوابه وقياديِّيه المكلفين بالتحدث أن يلزموا الصمت طوال فترة المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية..