living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: الجميع بات على قناعة بوجوب انجاز "التأليف"

12
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

من المفترض ان ينعكس الجو الايجابي الذي ارخاه ملف الترسيم على ملف الحكومة، اذ رجحت مصادر مواكبة لعملية التشكيل ان يتفرغ المعنيون لهذا الملف بعدما كان «الترسيم» اولوية المرحلة، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «الجميع بات على قناعة بوجوب انجاز التأليف قبل نهاية الشهر الجاري وانتهاء ولاية الرئيس عون»، مضيفة: «حزب الله دخل بقوة مجددا على خط التشكيل، وهو لن يسمح بأن تنتهي ولاية الرئيس عون من دون انجاز التأليف، تجنبا لدخول البلاد في صراع دستوري - سياسي قد يتخذ ابعادا طائفية كما امنية». واعتبرت المصادر انه «بعد صعود كل الاطراف الى اعلى الشجرة حان وقت النزول، وذلك ممكن ان يحصل في ليلة وضحاها متى بلغت الضغوط مداها»، مرجحة ان «نعود لتغييرات محدودة في التركيبة الحكومية الحالية وعبر اسماء غير استفزازية».

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout