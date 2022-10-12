الديار: الجميع بات على قناعة بوجوب انجاز "التأليف"

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

من المفترض ان ينعكس الجو الايجابي الذي ارخاه ملف الترسيم على ملف الحكومة، اذ رجحت مصادر مواكبة لعملية التشكيل ان يتفرغ المعنيون لهذا الملف بعدما كان «الترسيم» اولوية المرحلة، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «الجميع بات على قناعة بوجوب انجاز التأليف قبل نهاية الشهر الجاري وانتهاء ولاية الرئيس عون»، مضيفة: «حزب الله دخل بقوة مجددا على خط التشكيل، وهو لن يسمح بأن تنتهي ولاية الرئيس عون من دون انجاز التأليف، تجنبا لدخول البلاد في صراع دستوري - سياسي قد يتخذ ابعادا طائفية كما امنية». واعتبرت المصادر انه «بعد صعود كل الاطراف الى اعلى الشجرة حان وقت النزول، وذلك ممكن ان يحصل في ليلة وضحاها متى بلغت الضغوط مداها»، مرجحة ان «نعود لتغييرات محدودة في التركيبة الحكومية الحالية وعبر اسماء غير استفزازية».