السفيرة الأميركية لدى بيروت تهنئ الشعب اللبناني باتفاق ترسيم الحدود البحرية

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هنأت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، الثلاثاء، الشعب اللبناني، بإتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، واصفة إياه بـ"الإنجاز التاريخي"، معتبرة أنه سيحقق الكثير من الفوائد للبلدين.



وقالت شيا، في مؤتمر صحافي في بيروت: "كما أعلن الرئيس جو بايدن ببيان منذ لحظات، يسعدني أن أتوجه إليكم مساء اليوم بالحديث عن إنجاز تاريخي، مرتبط بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، بعد أشهر من وساطة الولايات المتحدة قادها المبعوث الرئاسي الخاص، آموس هوكستين".



وأضافت أن "حكومتي لبنان وإسرائيل اتفقتا على وضع حد للخلافات فيما يخص الحدود البحرية ووضع حدود بحرية دائمة بين البلدين".



وأشارت إلى أن "بايدن اتصل بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، اللذين أكدا على جاهزيتهما على المضي قدما في هذه الاتفاقية التاريخية".