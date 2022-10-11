خضر: لاتخاذ البلديات تدابير لمواجهة انتشار "الكوليرا"

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صدر عن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تعميماً إلى كافة البلديات في المحافظة، شدد فيه على ضرورة "اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة انتشار الكوليرا".



وطلب من البلديات "إلزام الصهاريج التي تنقل مياه الشفة ومياه الإستعمال المنزلي للمخيمات والمنازل، الاستحصال على إذن مسبق من البلديات لنقل المياه ضمن شرط وحيد وهو وضع مادة الكلور في كل نقلة مياه تُنقل في الصهاريج لتعقيم المياه فيها، وستوزّع عليهم مادة الكلور من منظمة اليونيسف مع التعليمات اللازمة".



كما تواصل خضر مع "المنظمات التي تقوم بشفط الصرف الصحي في المخيمات لاتباع التدابير الصحية المناسبة".



وأكد أن" مياه الشفة المستعملة في المنازل صالحة حسب تقارير مؤسسة مياه البقاع".



وأشار المحافظ خضر إلى "التحضير لإطلاق حملة توعية، لمساعدة الناس على معرفة عوارض وسبل الوقاية من الكوليرا".