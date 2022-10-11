معلمو التعليم الأساسي هنأوا المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين: نتطلع الى التعاون لما فيه مصلحة المعلم

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هنأت رابطة معلمي التعليم الأساسي المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في التعليم الخاص في بيان وأشارت إلى التعاون البناء الذي كان قائماً مع المجلس السابق برئاسة النقيب رودولف عبود.

وأضافت إننا إذ نتوجه بالتهنئة للمجلس التنفيذي الجديد في نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعمة محفوظ نتطلع إلى التعاون النقابي الذي يجب أن يستمر من أجل توحيد النضالات دفاعاً عن حقوق المعلمين وصون مكتسباتهم، كما من أجل الحفاظ على وحدة التشريع بين القطاع العام والقطاع الخاص .

وأضاف البيان إن الواقع المرير الذي يمر على البلاد جعل المعلمين في أدنى درجات سلم الفقر ، ولا يمكن تحسين أوضاع المعلمين إلا بتصحيح الرواتب واستعادة قدرتها الشرائية.