مناشدات للمعنيين من أهالي بلدات في مرجعيون لحل مشكلة انقطاع المياه

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ناشد اهالي بلدات الصوانة وتولين ومركبا ومجدل سلم في بيان، “المعنيين ونواب القضاء، التدخل لحل مشكلة انقطاع المياه لا سيما بعد جفاف مجرى مياه وادي الحجير، مع أنها غير صالحة للشرب ولا قدرة لهم على تغطية تكاليف نقل المياه من اي مصدر آخر بسبب الإرتفاع المستمر في اسعار المحروقات مما ينذر بأزمة إجتماعية كبيرة”.

وطالب الاهالي بـ”توضيح الإستنسابية في توزيع المياه للقرى المحيطة من قبل القيمين على مشروع المياه في الطيبة”، متسائلين عن “الوعود والخطط التي تبخرت ولم تنتج اي حلول لمشكلة المياه”.

وعن تقديمات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، أكد الاهالي ان “المؤسسة لم تقدم اي حل سوى السماح للجرارات بنقل المياه لمدة يومين من برك مشروع الطيبة، مع العلم ان المياه الموجودة في البرك غير صالحة الشرب”.