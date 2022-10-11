باسيل استقبل السفير البريطاني الجديد وبحث معه التطورات الإيجابية بموضوع الترسيم البحري

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل السفير البريطاني الجديد في بيروت هاميش كاول، في زيارة تعارف تم خلالها التطرق إلى التطورات الإيجابية بموضوع الترسيم البحري و تأثيراتها على الوضع في لبنان، كما جرى الاتفاق على أهمية وضع سياسية إصلاحية من خلال الاتفاق مع صندوق النقد و اقرار القوانين التي قدمها التكتل.

الوزير باسيل أكد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف من خلال تشكيل مجلس شيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية و المالية، كما أكد على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية و تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قبل انتهاء ولاية الرئيس عون.