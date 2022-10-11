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"بانشو" نظم بطولة لبنان المفتوحة في طاولة الزهر للعبتَي الفرنجية والمحبوسة لعام ٢٠٢٢

11
OCTOBER
2022
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نظم نادي "بانشو" الرياضي بطولة لبنان المفتوحة في طاولة الزهر لعام ٢٠٢٢ في لعبتَي الفرنجية والمحبوسة، في نادي المون لاسال في عين سعادة يومَي السبت في الأول والثامن من تشرين الأول الجاري، بإشراف الإتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية، ومشاركة ١٨٥ لاعباً ولاعبة في الأولى، و250 لاعباً ولاعبة في الثانية من مختلف الفئات العمرية.

وفي ختام المنافسات التي اتسمت بالحماس والتحدّي، أحرز سامر دكروب لقب "الفرنجية" بعد فوزه في النهائي على كلود بو نصّار الذي حلّ وصيفاً، فيما إحتّل عدنان السبعلي المركز الثالث. أما في لعبة Cube Tournament فكان المركز الأول من نصيب شربل إبري أمام جان أبي حيدر الثاني.

أما في لعبة "المحبوسة"، ففاز الياس رزق بالمركز الأول بعدما تغلّب في النهائي على إيلي كفوري الذي حلّ في المركز الثاني، فيما إحتّل صموئيل عبد الخالق المركز الثالث. وكان تأهل الى الدور ربع النهائي كلّ من عدنان السبعلي، سميح الأحمدية، خالد عمري، فادي دنف، رشاد بعيني وفارس عون. أما في لعبة "1 Point " فكان المركز الأول من نصيب سامي حكيم أمام ماريو واكيم الثاني.

وإثر انتهاء المباريات، وزّع رئيس نادي بانشو الرياضي جان أبي حيدر الكؤوس والجوائز المالية على الفائزين، كما قدّم درعَين تكريميَين إلى مدير قصر الرياضة في المون لاسال إيلي فرح ورئيس الإتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية مارون خليل، شاكراً النادي على إستضافته والاتحاد على إشرافه على هاتَين البطولتَين.

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