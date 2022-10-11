"مسيّرات" الحزب تعود إلى الواجهة!

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية, اليوم الثلاثاء, أنَّ حزب الله سينشر مقابل الجيش الإسرائيلي طائرات مسيرة وسيستخدمها على غرار ما يفعله الروس في أوكرانيا, بحسب ما نقلت قناة الميادين.



وشدّد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه, "لم نتنازل قيد أنملة في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".



وأشار غانتس إلى أنه, "سنعرض إتفاق ترسيم الحدود مع لبنان على الجمهور بشفافية".

وكان قد أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد "رسميًّا" أنّ, "لبنان وإسرائيل توصّلا لإتفاق تاريخي بخصوص ترسيم الحدود البحرية".



وقال لابيد إنّ "مجلس الوزراء الأمني سيجتمع الأربعاء ويعقب ذلك اجتماع الحكومة للموافقة على الاتفاق".



وأكد أنّ "الاتفاق مع لبنان يلبّي مطالب إسرائيل القانونية والأمنية والاقتصادية كافّة".