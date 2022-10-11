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"بدي نقطة دم منك تغسلي دمي وتشفيني من مرضي"...وحصلت الأعجوبة بشفاعة القديس شربل !

11
OCTOBER
2022
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السيدة ريتا خليل النوّار من مواليد يحشوش

وكما تخبر عن حالتها الصحية المرفقة بالتقارير الطبية انني في شهر شباط 2010 تعرضت لنوبة كوليسترول قوية اثناء عملي فاغمي علي . فذهبت لمراجعة الدكتور يوسف خليل فطلب مني اجراء فحوصات وتحاليل للدم . وبنتيجة هذه التحاليل تبين ات لدي مستوى كوليسترول مرتفع جدا وهو موروث من الوالد الذي توفاه الله عن عمر 46 سنة بسبب هذا المرض


بعد ذلك ذهبت الى الدكتورة اليزابيت ابو جودة اختصاصها في الطب الداخلي التي عملت على متابعة حالتي منذ العام 2013 . ومن تاريخه جرّبت كل الادوية الموجودة لمعالجة الكوليسترول ولكنها لم تناسب جسمي من ناحية العوارض الجانبية بحيث ان كل عضلاتي ومفاصلي كانت تؤلمني بسبب تركيبة هذه الأدوية. وبعد أن فقدت الأمل بنجاتي توجهة لزيارة طبيب السماء مار شربل َقصدت المحبسة وركعت وقلت له "هيدي المحبسة يلي كنت تركع وتصلي فيها جايي استمد من الضعف قوة بجاه دموع امك بدي نقطة دم منك تغسلي دمي وتشفيني من مرضي بأي طريقة فأشفع بي عند الرب يسوع واشفيني.
وبتاريخ ١٠ ايلول ٢٠٢٢ قمت بإجراء تحاليل طبية جديدة وانا واثقة من شفاعة مار شربل وكانت الأعجوبة.
بحيث انخفض معدل الكوليسترول لاول مرة منذ تشخيص المرض الى معدلاته الطبيعية
شفيت بشفاعة مار شربل لذلك جئت مع زوجي لشكره مرفقة بالتقرير الطبي وسجلت الأعجوبة في ١٧ ايلول ٢٠٢٢

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