باسيل: سنشكل وفودا لزيارة سائر المرجعيات لطرح مقاربتنا واولوياتنا

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قال رئيس التيار الوطني الحر، الوزير جبران باسيل من بكركي: لا يستطيع احد ان يندد بالفراغ ويرفض في الوقت نفسه الكلام مع الطرف الآخر واولويتنا هي انتخاب رئيس جديد

وأضاف "نلتمس من فخامة الرئيس وغبطة البطريرك القيام بالجهد والاتصالات الضرورية لتسهيل التواصل بين الافرقاء... وورقتنا تفتح الباب للبحث في الاسماء حتى لا نبقى نتحدث بالاوهام". وقال باسيل: "ارتأينا في مقاربتنا ان نسعى للتفاهم ليس على شخص ومواصفات بل على برنامج وقضايا وطنية وطرحناها مع غبطة البطريرك وكان التفاهم كاملا"

وختم بالقول: "الانتظار موت بطيء... وسنشكل وفودا من التكتل لزيارة سائر المرجعيات لطرح مقاربتنا واولوياتنا التي وضعناها في الورقة، نحن في مجلس كل مجموعة فيه قادرة على تعطيل النصاب واذا كبر حجمها اكثر تمنع الطرف الآخر من تأمين 65 صوتا، ولذلك الحل يكون بأن على الجميع ان يتحاوروا للتفاهم حول من يقدر على تأمين النصاب والاكثرية"