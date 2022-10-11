وهاب لدولة الرئيس: إتقوا الله

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غرد رئيس حزب التوحيد العربي، الوزير السابق وئام وهاب قائلا:

"لفتني أمس خبر مجلة فوربس العالمية أن الرئيس ميقاتي خسر 400مليون دولار . دولة الرئيس بمحبة أقول لك إن طرابلس يكفيها اليوم 40مليون دولار لإنتشالها من الفقر والعوز والهجرة نحو الموت . دولة الرئيس صرف المال على الفقراء أهم من الصلاة عند رب العالمين . تصدق وارتاح"

وأضاف: "ما لفتني أكثر دولة الرئيس أن مغترباً لبنانياً لا يعرفه أحد تبرع بعلاج ليليان شعيتو . بينما أنت خسرت في البورصات التي تعمل كلها في النصب مبلغاً هائلاً يكفي لتطبيب كل اللبنانيين لمدة سنتين كاملتين. إتقوا الله ."