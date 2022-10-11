بو صعب من بعبدا: لبنان حصل على كافة حقوقه من اتفاق الترسيم

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تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الصيغة التي تسلمها من الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بخصوص ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل.

وبعد اللقاء قال بوصعب: "هذا الترسيم يتضمن مصالح اقتصادية كبيرة وقد حصل عليه لبنان اليوم بالصيغة التي هي قيد الدرس وسيقوم بالاستشارات اللازمة وهو لبى مطالب لبنان"، مشيرا الى ان "على عكس ما يشاع لبنان حاز على مطالبه المحقة والفريق الآخر حصل على ملاحظات طالب بها والجو ايجابي وتوصلنا الى حل يرضي الطرفين".

وأكد ان "الصيغة باتت في عهدة رئيس الجمهورية ومنذ الآن حتى الساعات المقبلة ستعلن الاجابات واليوم نهار سيتضمن مفاجآت والجميع ينتظر ما سيصدر عن لبنان"، لافتا الى ان "مهما كانت الصيغة، هذا الاتفاق سيؤمن استقرارا اقتصاديا في المنطقة".

وأشار بوصعب الى ان "لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا والاسرائيلي يمكن ان يأخذ تعويضاته من شركة توتال وليس من لبنان وسبق للبنان ان وقع اتفاقا مع "توتال" في الـ 2017"، مؤكدا ان "لا تقاسم للغاز أو الثروات بين لبنان وإسرائيل في ما يتعلق بحقل قانا ولبنان سيحصل على كامل حقوقه وكل الملاحظات التي ارسلناها اخذت بعين الاعتبار".

وختم: "بدأ الرئيس عون عهده باصدار مراسيم النفط ونتمنى ان يختم عهده بالوصول الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية وسيقوم الرئيس عون بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق".