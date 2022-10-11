أهالي الموقوفين يمتنعون عن حضور الإجتماع المقرر مع عبود

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ردا على موقف رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود الذي اعلن عن عدم حضوره جلسة اليوم اي الجلسة التي دعا اليها وزير العدل هنري الخوري لاستكمال التعيينات لرئاسة غرف التمييز والتصويت على قاض رديف قرر اهالي الموقوفين عدم حضور الإجتماع الذي كان قد تقرر عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر اليوم مع الرئيس عبود بعد الموقف الذي اتخذه الاخير والذي قرأه اهالي الموقوفين رداً واضحاً ومعبراً وأمام هذا الموقف السلبي رأى أهالي الموقوفين أن عدم حضور الاجتماع بالرئيس عبود هو الجواب المناسب مقابل السلبية التي يتعاطى بها في ملف قضية الموقوفين.