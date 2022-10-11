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الوطن السورية: أعلنت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أمس دعمها وتأييدها لعودة العلاقات بين سورية وحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» على «قاعدة المقاومة»، وحملت «حماس» مسؤولية الأخطاء التي وقعت بها سابقاً فيما يتعلق بما جرى في سورية، معتبرة أن سورية كانت وما زالت وستبقى حاضنة لكل قوى المقاومة.

عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد، ورداً على سؤال حول ما نشرته «الوطن» في عددها أمس بأن القيادة السورية تستقبل خلال الأيام القليلة القادمة وفداً يضم فصائل المقاومة الفلسطينية، بينهم ممثلون عن حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، وتحديداً من الجناح المقاوم وليس الجناح الإخواني، قال: «نحن نحبذ ونؤيد أن تتم عودة العلاقة بين حركة «حماس» والدولة السورية»، محملا «حماس» مسؤولية الأخطاء التي وقعت بها سابقاً فيما يتعلق بما جرى في سورية.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، قال فؤاد: «الآن نقول يمكن أن تفتح صفحة جديدة على قاعدة ما يمكن أن يتفق عليه وهو في الجوهر المقاومة، والمقاومة تعني المقاومة في داخل الوطن والقائمة على أساس برنامج سياسي خلاصته أن نصل إلى التحرير وتحقيق أهداف شعبنا».

ورأى، أن عودة العلاقة بين الدولة السورية و«حماس» هي عبارة عن إظهار للحقائق كما هي بأن «حماس» لم تكن محقة وأن الدولة السورية قدمت لها إمكانات كبيرة على مختلف الصعد ومع الأسف الشديد جرى ما جرى.

وأضاف: «الآن نحن سنكون جاهزين أيضاً لدعم وتأييد هذه الخطوة والمشاركة في أي اجتماع مقبل يمكن أن يحصل هنا إذا تمت دعوتنا له»، مجدداً التأكيد على أن الجبهة الشعبية «تحبذ وتدعم هذه العلاقة على أساس المقاومة واستمرار المقاومة وتوحيد صفوفنا باتجاه القتال ضد العدو الصهيوني المجرم».

وحول رؤية «الشعبية» للخطوة السورية بالقبول بأن يكون ممثلون عن «حماس»، ضمن وفد فصائل المقاومة الفلسطينية الذي ستقبله قيادتها، رغم كل ما قامت به الحركة عند اندلاع الأحداث في سورية، قال فؤاد: «في لقاءات سابقة أكد الرئيس بشار الأسد أن سورية ودمشق أبوابها مفتوحة لكل من يقاوم الاحتلال من دون استثناء، وبالتالي هذه التطورات الآن لها علاقة بطبيعة الصراع الدائر على الصعيد الدولي والمحلي وليست بمعزل عن كل هذه التطورات».

وإن كان بيان «حماس» الأخير وما جرى بعده بمثابة عزل للجناح الإخواني فيها قال فؤاد: «أعتقد أن هناك قيادة لحركة «حماس» في أغلبيتها مع استمرار المقاومة ومع الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة وهي تثمن الموقف السوري سابقاً والآن، وقد عبرت عن ذلك في أكثر من بيان وفي أكثر من موقف.