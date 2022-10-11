الأنباء الكويتية: زوار بعبدا لـ «الأنباء»: مفاوضات الترسيم قطعت شوطاً متقدماً...

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الأنباء الكويتية: بيروت ـ داود رمال-

نقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لـ «الأنباء» أمله «في انجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين شوطا متقدما، وتقلصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي».

وقال الزوار ان عون يعتبر «أن الوصول الى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الامر الذي سيحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي».

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال في تصريح لقناة «العربية» إن الولايات المتحدة تدعو إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفي حينها بحسب الدستور اللبناني.

واضاف «نريد حكومة في لبنان قادرة على إعادة ثقة شعبها وملتزمة بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية لإحداث تغيير والترويج لحكم رشيد ينقذ الاقتصاد».

وعن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قال: «إن الموفد الرئاسي الخاص في الملف عاموس هوكشتاين على اتصال مع كل الأطراف ويعمل على حل الخلافات العالقة فيما المفاوضات في فصولها الأخيرة».

وأضاف «ملتزمون بالتوصل إلى حل ونعتقد أن اتفاقا مستديما أمر ممكن وبمتناول اليد».