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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022

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الأخبار: الكوليرا في زمن الانهيار

اتفاق الترسيم أُنجز وإسرائيل تبتّه اليوم

الأردن أوقف المطران الحاج في المطار 5 ساعات مع تحقيق وتفتيش

وليد جنبلاط في ظلّ رؤساء الآخرين

 

 


الديار: إعادة إحياء اتفاق «الترسيم»... وتفاؤل «إسرائيلي» بالتوقيع في العشرين من الجاري؟
تعديلات اميركيّة شكليّة... ولا تنازلات لبنانيّة عن الملاحظات... وترقب لكلام نصرالله
القوى السياسيّة تستعدّ لمرحلة إدارة الفراغ... وعبود «يكسر الجرّة» مع خوري!

 

 

 


نداء الوطن: عبود ينتفض على خوري... واجتماع اليوم يرأسه عويدات و"يفقد النصاب" في قضية المرفأ
اتفاقية الترسيم إلى "الناقورة": التوقيع في 20 ت1؟

 

 

 


البناء: كييف تحت النار الروسية وتوقعات بمزيد من التصعيد… والناتو يردّ بدفاع جوي لأوكرانيا هوكشتاين يرسل مسودته الأخيرة بصورة غير رسمية… وعون متفائل… ونصرالله اليوم باسيل : ميقاتي سبب التعطيل الحكومي… ومنفتح رئاسياً… والمقاومة صنعت توازن التفاوض

 

 

 

النهار: الترسيم بنسخة أخيرة... والاستحقاقان في المراوحة

 

 

 


الجمهورية: 4 أيام حاسمة: حكومة أو لا حكومة

 

 



l'orient le jour: Hochstein remet sa proposition définitive : les dés sont jetés

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