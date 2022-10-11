أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر على صلة بمفاوضات النفط والغاز إن الاتفاق تحول تدريجياً من اتفاق لترسيم الحدود الدولية البحرية إلى اتفاق تقاسم المناطق الاقتصادية البحرية. وهذا يزيل عقد لا يستطيع الطرفان التنازل فيها ويتيح للتوقيع أن يكون إجرائياً لا سيادياً بالنسبة لحكومة الاحتلال وينفي صفة المعاهدة لبنانياً.



كواليس

تؤكد مصادر روسية أن استهداف البنية التحتية الأوكرانية أصبح ضمن يوميات الحرب ضمن خطة لإغلاق المطارات ووقف حركة القطارات وقطع الكهرباء والاتصالات ووضع الإمدادات عبر الحدود تحت النيران. واعتبرت هذا التطور منفصلاً عن مسار الحرب البرية.



اللواء: أسرار

همس

تراهن أوساط سياسية وحزبية على إمكانية ولادة الحكومة العتيدة في العشر الأخير من الشهر الحالي، ولو أدّى ذلك إلى ممارسة الضغوط اللازمة على من يعرقلون التأليف !

لغز

لوحظ أن عدداً من النواب التغييريين غادروا البلد عشية موعد الجلسة الثانية لإنتخاب رئيس الجمهورية، مما يُرجح إستمرار الخلاف بينهم على إسم مرشح واحد من الشخصيات المتداولة في إجتماعاتهم!

نداء الوطن: خفايا

بعد اعتباره تهديد السعودية من قبل مسؤولين أميركيين بسبب موقفها في أوبك موقفاً متهوّراً وغير محسوب وتأكيده أن استقرارها من استقرار الشرق الأوسط، غادر الوزير السابق وئام وهاب إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستمرّ أياماً.

البيان الشديد اللهجة الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى واعتبر فيه أن وزير العدل ينفّذ أجندة سياسية لا قضائية يأتي بعد مرحلة كانت فيها العلاقة جيدة بينهما خصوصاً عندما ذهبا معاً إلى العراق سعياً للحصول على دعم للجسم القضائي، مع الإشارة إلى أن الوزير ربّما كان قصد القاضي عبود عندما تحدث عن ماضٍ مضى لبعض القضاة.

على رغم كمّ المعلومات المنتشرة حول تهريب الطحين والقمح المدعوم إلى سوريا لا تزال التسريبات تتحدث عن استمرار التهريب.