living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022

11
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر على صلة بمفاوضات النفط والغاز إن الاتفاق تحول تدريجياً من اتفاق لترسيم الحدود الدولية البحرية إلى اتفاق تقاسم المناطق الاقتصادية البحرية. وهذا يزيل عقد لا يستطيع الطرفان التنازل فيها ويتيح للتوقيع أن يكون إجرائياً لا سيادياً بالنسبة لحكومة الاحتلال وينفي صفة المعاهدة لبنانياً.


كواليس

تؤكد مصادر روسية أن استهداف البنية التحتية الأوكرانية أصبح ضمن يوميات الحرب ضمن خطة لإغلاق المطارات ووقف حركة القطارات وقطع الكهرباء والاتصالات ووضع الإمدادات عبر الحدود تحت النيران. واعتبرت هذا التطور منفصلاً عن مسار الحرب البرية.

 

 


اللواء: أسرار

همس
تراهن أوساط سياسية وحزبية على إمكانية ولادة الحكومة العتيدة في العشر الأخير من الشهر الحالي، ولو أدّى ذلك إلى ممارسة الضغوط اللازمة على من يعرقلون التأليف !

 

لغز
لوحظ أن عدداً من النواب التغييريين غادروا البلد عشية موعد الجلسة الثانية لإنتخاب رئيس الجمهورية، مما يُرجح إستمرار الخلاف بينهم على إسم مرشح واحد من الشخصيات المتداولة في إجتماعاتهم!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

بعد اعتباره تهديد السعودية من قبل مسؤولين أميركيين بسبب موقفها في أوبك موقفاً متهوّراً وغير محسوب وتأكيده أن استقرارها من استقرار الشرق الأوسط، غادر الوزير السابق وئام وهاب إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستمرّ أياماً.

 

البيان الشديد اللهجة الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى واعتبر فيه أن وزير العدل ينفّذ أجندة سياسية لا قضائية يأتي بعد مرحلة كانت فيها العلاقة جيدة بينهما خصوصاً عندما ذهبا معاً إلى العراق سعياً للحصول على دعم للجسم القضائي، مع الإشارة إلى أن الوزير ربّما كان قصد القاضي عبود عندما تحدث عن ماضٍ مضى لبعض القضاة.

 

على رغم كمّ المعلومات المنتشرة حول تهريب الطحين والقمح المدعوم إلى سوريا لا تزال التسريبات تتحدث عن استمرار التهريب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout