البناء: الأنظار تتجه الى المواقف التي سيطلقها السيد نصرالله مساء اليوم... وهذا ما سبتطرق إليه

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تتجه الأنظار الى المواقف التي سيطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم والتي سيتطرق فيها الى الملفات الداخلية والإقليمية لا سيما الترسيم، إذ من التوقع أن يجدد السيد نصرالله موقف الحزب من الترسيم بالتأكيد على وقوف المقاومة خلف الدولة في هذا الملف واستعدادها لثني العدو بالقوة العسكرية عن قرصنة حقوق لبنان.

وعلمت «البناء» أن مستوى الموقف واللهجة الذي سيتسم بهما خطاب السيد نصرالله، مرهون بمضمون موقف الوسيط الأميركي وتسليمه للمسودة النهائيّة ومضمون الرد الاسرائيلي النهائي حتى مساء اليوم.