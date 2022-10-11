الديار: إتفاق "الترسيم" قد يوقع في العشرين من الجاري

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في شأن ترسيم الحدود البحربة بين لبنان و"إسرائيل"، عادت الايجابيات الى الاجواء مع تراجع المزايدات الانتخابية «الاسرائيلية» والترويج لاخبار عن ضغوط اميركية على لبنان لتخفيف شروطه، نفت مصادر لبنانية بازرة هذه التصريحات، ورأت فيها محاولة اسرائيلية «للنزول عن الشجرة». ووفقا للمصادر، فان اي تعديل لبناني لن يكون الا شكليا و من خلال الصياغة، لكن لا تنازل عن التحفظات الاساسية التي لم ير فيها الاميركيون عقبة امام انهاء الاتفاق الذي قد يوقع في العشرين من الجاري بحسب «الاسرائيليين».