الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تهنئ المجلس الجديد لنقابة المعلمين وتؤكد استعدادها للتعاون

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هنأت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان المجلس التنفيذي الجديد لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة، برئاسة النقيب الاستاذ نعمة محفوض، متمنية لهم "كل النجاح في رسالتهم النقابية".

وأعلنت في بيان أنها "وإذ تتوسم خيرا بإختيار المعلمين لنقابة جديدة لهم، تؤكد استعدادها للتعاون الدائم، انطلاقا من مبدأ الشراكة التي تجمع مكونات الاسرة التربوية معا، إدارة ومعلمين وأهلا، والتي تسعى لتؤمن للمعلم الحد الادنى من مقومات العيش الكريم، ليتمكن من تتميم رسالته بكل تفان وإخلاص".

كما تتوجه الأمانة العامة بالشكر من المجلس التنفيذي المنتهية ولايته برئاسة النقيب السابق رودولف عبود، شاكرة له كل الجهود التي بذلت في ظروف شديدة الدقة والصعوبة.