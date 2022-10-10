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فنانة لبنانية تُعلن إصابتها بالسرطان!

10
OCTOBER
2022
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في خبر صادم لمحبيها، أكدت الفنانة اللبنانية، دينا حايك، إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته الثالثة.

وقالت إنها تتلقى العلاج الكيمياوي أسبوعيا بأحد المستشفيات منذ 6 أشهر، مشيرة إلى أنها تكتمت خبر المرض طوال الفترة الماضية، ولكنها قررت إعلانه قبل ساعات من ظهورها ضمن برنامج للتوعية من سرطان الثدي.

كما ظهرت حايك لأول مرة في صورة تداولها محبوها خلال الساعات الماضية، مع دعوات لها بالشفاء وهي ترقد على السرير الأبيض من داخل أحد المستشفيات، فيما أعادت النجمة نشرها على حسابها عبر "تويتر".

وأعلنت صاحبة "سحر الغرام"، أمس الأحد، في حوار عبر "تويتر" مع الإعلامية نضال أحمدية أنها اكتشفت المرض بشكل مفاجئ، حيث ترددت على طبيبتها الخاصة لإجراء الفحوصات الدورية الثانوية، لتكتشف بمحض الصدفة إصابتها بـسرطان الثدي، مؤكدًا أنها لو لم تكتشف المرض الخبيث في هذا الوقت لكان انتشر في جسدها.

كذلك، أكدت مشاركتها للعمل في توعية النساء بضرورة إجراء الفحوصات الدورية.

هذا وقررت حايك قص جزء من شعرها بعد إصابتها بالمرض.

يذكر أن الفنانة اللبنانية تبلغ من العمر 40 عاما، واشتهرت في العالم العربي وحققت نجاحا لافتا في بداية الألفينيات، عبر أبرز أغانيها مثل: "سحر الغرام"، "ليه هنضيع"، "كتبتلك"، "تعا لقلبي"، "درب الهوى" وغيرها.

كما تعرضت لأزمة صحية في 2020، دامت عام ونصف بعد إصابتها بجرثومة خطيرة وتم علاجها في ألمانيا.

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