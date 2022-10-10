سياسي لبناني يخسر 400 مليون دولار في 7 أشهر!

A + A -

ذكرت مجلة "فوربس" أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خسر 400 مليون دولار من ثروته في نحو سبعة أشهر.

ووصل صافي ثروته إلى 2.8 مليار دولار في 5 أكتوبر 2022 بالتزامن مع مرور لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة.

وأسس ميقاتي وشقيقه طه شركة "إنفستكوم" عام 1982 لبيع الهواتف النقالة في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية، وفي عام 2005 تم طرحها للاكتتاب العام في بورصة لندن.

وفي عام 2009 اشترت MTN الجنوب إفريقية حصة الأخوين ميقاتي مقابل 3.6 مليار دولار.

وكان ميقاتي قد أسسا مجموعة M1 التي تشمل استثمارات المجموعة التي تتخذ من بيروت مقرا لها، حصصا في شركة الاتصالات الجنوب إفريقية MTN، ومتاجر الأزياء بالتجزئة Pepe Jeans، وعقارات رئيسية في نيويورك ولندن وموناكو.

وانخفض سعر سهم MTN بنسبة 40.1% منذ 11 مارس إلى 684.5 دولار (12143 راند جنوب إفريقي) في 5 أكتوبر، ما دفع ثروة المليارديرين طه ونجيب ميقاتي إلى التراجع.